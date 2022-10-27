Узнать больше

Климов объяснил свои слова об уехавших из России и иноагентах

Короткая ссылка
Сенатор Андрей Климов объяснил свои слова касательно того, что те, кто уехал после начала Россией спецоперации, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием.
Климов объяснил свои слова об уехавших из России и иноагентах
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Я не имел в виду всех, кто куда-то там почему-то уехал. Я имел в виду, что если человек уехал за рубеж, находится там под иностранным влиянием и занимается там политической деятельностью, то с точки зрения закона, который вступит в силу с 1 декабря, неважно, где он находится — в России или за её пределами, — но если он находится под иностранным влиянием, занимается политической деятельностью и так далее, то он может оказаться в числе иноагентов. Но решает это Министерство юстиции в соответствии с этим законом. И коснётся это или касается незначительного числа людей», — объяснил он в беседе с «Газетой.Ru».

Климов отметил, что иноагентами могут стать не только граждане России, но и граждане других стран.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывание Климова, назвал его частным мнением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить