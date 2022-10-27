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Более 10 тысяч москвичей начнут переезд в новое жильё по программе реновации до конца 2022 года

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Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что до конца 2022 года в Москве планируется начать переселение более 10 тыс. горожан по программе реновации.
Более 10 тысяч москвичей начнут переезд в новое жильё по программе реновации до конца 2022 года

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Под заселение будут переданы ещё 20 новостроек, до Нового года в эксплуатацию введут 33 новых дома.

Наряду с этим стало известно, что в Петербурге в ходе проверок в общественном городском транспорте выявили всего 1% безбилетников. Об этом пишет neva.today.

Уточняется, что в период с апреля до 24 октября в городе прошло более 325 тыс. проверок билетов на 276 маршрутах.

Ранее сообщалось, что в Москве выпустили лимитированную серию карт «Тройка» ко Дню российского джаза.

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