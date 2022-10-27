Более 10 тысяч москвичей начнут переезд в новое жильё по программе реновации до конца 2022 года
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Под заселение будут переданы ещё 20 новостроек, до Нового года в эксплуатацию введут 33 новых дома.
Наряду с этим стало известно, что в Петербурге в ходе проверок в общественном городском транспорте выявили всего 1% безбилетников. Об этом пишет neva.today.
Уточняется, что в период с апреля до 24 октября в городе прошло более 325 тыс. проверок билетов на 276 маршрутах.
Ранее сообщалось, что в Москве выпустили лимитированную серию карт «Тройка» ко Дню российского джаза.