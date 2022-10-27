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В Москве ограниченным тиражом вышла карта «Тройка» к 100-летию российского джаза

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В Москве выпустили лимитированную серию карт «Тройка» ко Дню российского джаза.
В Москве ограниченным тиражом вышла карта «Тройка» к 100-летию российского джаза
  • © Департамент транспорта Москвы

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Тройки» с уникальным дизайном выпустили тиражом 5 тыс. экземпляров. Лимитированная серия посвящена Дню российского джаза, который отмечают 1 октября. В 2022 году праздник прошёл в юбилейный, 100-й раз.

На картах изображены типичные для джаза музыкальные инструменты: духовые, струнные, а также виниловая пластинка.

Ранее, по сообщениям ФАН, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия для 22 строящихся станций метро.

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