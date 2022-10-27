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РИА Новости: дело завели после конфликта в караоке-клубе в Москве с участием певца Витаса

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Уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью завели после конфликта с участием певца Витаса в караоке-клубе в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости: дело завели после конфликта в караоке-клубе в Москве с участием певца Витаса
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Отмечается, что, по предварительным данным, Витас брызнул из «перцовки» в лицо своего обидчика.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы организовала проверку на фоне конфликта между двумя мужчинами в караоке-клубе в центре российской столицы.

В 2018 году Одинцовский городской суд на семь суток арестовал певца Витаса, который устроил стрельбу холостыми патронами из пистолета возле своего дома в Барвихе.

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