РИА Новости: дело завели после конфликта в караоке-клубе в Москве с участием певца Витаса
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Отмечается, что, по предварительным данным, Витас брызнул из «перцовки» в лицо своего обидчика.
Ранее сообщалось, что полиция Москвы организовала проверку на фоне конфликта между двумя мужчинами в караоке-клубе в центре российской столицы.
В 2018 году Одинцовский городской суд на семь суток арестовал певца Витаса, который устроил стрельбу холостыми патронами из пистолета возле своего дома в Барвихе.