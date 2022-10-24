Полиция начала проверку после конфликта с участием певца Витаса

Полиция Москвы организовала проверку на фоне конфликта между двумя мужчинами в караоке-клубе в центре российской столицы, заявили в пресс-службе московского управления МВД России.

Как сообщают СМИ, на певца Виталия Грачёва (Витаса) написали заявление в полицию. По предварительным данным, у артиста завязался конфликт с мужчиной за соседним столиком, который закончился применением баллончика, пострадавший получил химический ожог глаз.

Согласно информации от МВД, он обратился в полицию.

«По факту произошедшего проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента», — приводит РИА Новости заявление МВД.

В 2018 году Одинцовский городской суд на семь суток арестовал певца Витаса, который устроил стрельбу холостыми патронами из пистолета возле своего дома в Барвихе.

В 2013 году Останкинский суд Москвы приговорил Витаса к штрафу в 100 тыс. рублей за то, что он за рулём внедорожника Infiniti сбил девушку на велосипеде, а после устроил перепалку со свидетелями и полицейскими.