Мишустин назвал энергосистему России одной из самых надёжных
- РИА Новости
«У нас понятные условия ведения бизнеса в части налоговой нагрузки и одна из самых надёжных в мире энергосистем, которая открывает серьёзные конкурентные преимущества для развития промышленности и других ключевых секторов», — цитирует его ТАСС.
Об этом он сказал, открывая заседание координационного совета по иностранным инвестициям.
Ранее Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщило, что сопровождает более 120 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения. Объём инвестиций по ним превышает 105 млрд рублей.