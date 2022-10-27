Мишустин назвал энергосистему России одной из самых надёжных

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что у России одна из самых надёжных в мире энергосистем.

«У нас понятные условия ведения бизнеса в части налоговой нагрузки и одна из самых надёжных в мире энергосистем, которая открывает серьёзные конкурентные преимущества для развития промышленности и других ключевых секторов», — цитирует его ТАСС.

Об этом он сказал, открывая заседание координационного совета по иностранным инвестициям.

Ранее Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщило, что сопровождает более 120 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения. Объём инвестиций по ним превышает 105 млрд рублей.