Более 120 инвестпроектов в сфере импортозамещения реализуется в Подмосковье

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сопровождает более 120 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения. Объём инвестиций по ним превышает 105 млрд рублей.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Планируется создать более 14,5 тыс. новых рабочих мест.

«Почти две трети из этих проектов планируется реализовать до конца 2023 года, при этом восемь мы уже реализовали», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что глава Роскачества Максим Протасов прокомментировал ситуацию с импортозамещением.