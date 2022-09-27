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Более 120 инвестпроектов в сфере импортозамещения реализуется в Подмосковье

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сопровождает более 120 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения. Объём инвестиций по ним превышает 105 млрд рублей.
Более 120 инвестпроектов в сфере импортозамещения реализуется в Подмосковье
  • © mii.mosreg.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Планируется создать более 14,5 тыс. новых рабочих мест.

«Почти две трети из этих проектов планируется реализовать до конца 2023 года, при этом восемь мы уже реализовали», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что глава Роскачества Максим Протасов прокомментировал ситуацию с импортозамещением.

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