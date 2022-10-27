Госдума обратилась к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима КБТО

Госдума приняла обращение палат Федерального Собрания России «К парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении».

«Призываем парламентариев объединить усилия с Россией и подключиться к проводимому нами расследованию незаконной военно-биологической деятельности США на Украине, с тем чтобы не только досконально изучить ситуацию, но и предпринять шаги на всех соответствующих направлениях и уровнях в целях предотвращения связанных с такой активностью угроз и рисков подрыва режима КБТО», — приводится текст документа на сайте нижней палаты парламента.

Ранее Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм, который предусматривает ст. 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО) в связи с военно-биологической деятельностью США на Украине.