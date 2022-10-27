Узнать больше

Госдума обратилась к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима КБТО

Короткая ссылка
Госдума приняла обращение палат Федерального Собрания России «К парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении».
Госдума обратилась к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима КБТО
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Призываем парламентариев объединить усилия с Россией и подключиться к проводимому нами расследованию незаконной военно-биологической деятельности США на Украине, с тем чтобы не только досконально изучить ситуацию, но и предпринять шаги на всех соответствующих направлениях и уровнях в целях предотвращения связанных с такой активностью угроз и рисков подрыва режима КБТО», — приводится текст документа на сайте нижней палаты парламента.

Ранее Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм, который предусматривает ст. 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО) в связи с военно-биологической деятельностью США на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить