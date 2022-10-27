Заммэра Ракова: москвичи могут привиться от COVID-19 назальной вакциной «Спутник»
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Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы начали поставки назальной вакцины «Спутник» в столичные медучреждения», — цитирует её РИА Новости.
Ракова рассказала, что вакцина состоит из двух компонентов и вводится через носовую полость с помощью специального распылителя.
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