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Заммэра Ракова: москвичи могут привиться от COVID-19 назальной вакциной «Спутник»

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Москвичи могут сделать прививку от коронавирусной инфекции назальной вакциной «Спутник».
Заммэра Ракова: москвичи могут привиться от COVID-19 назальной вакциной «Спутник»
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы начали поставки назальной вакцины «Спутник» в столичные медучреждения», — цитирует её РИА Новости.

Ракова рассказала, что вакцина состоит из двух компонентов и вводится через носовую полость с помощью специального распылителя.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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