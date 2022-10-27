Заммэра Ракова: москвичи могут привиться от COVID-19 назальной вакциной «Спутник»

Москвичи могут сделать прививку от коронавирусной инфекции назальной вакциной «Спутник».

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы начали поставки назальной вакцины «Спутник» в столичные медучреждения», — цитирует её РИА Новости.

Ракова рассказала, что вакцина состоит из двух компонентов и вводится через носовую полость с помощью специального распылителя.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.