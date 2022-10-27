СК возбудил дело после жестокого убийства 12-летней девочки в Ростовской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства 12-летней девочки в Ростовской области. Возбуждено уголовное дело.

«Председатель СК России поставил на контроль расследование убийства девочки в Ростовской области», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК представить доклад о проводимых следственных действиях.

По данным ведомства, 25 октября на территории хутора Тереховского Усть-Донецкого района Ростовской области было обнаружено тело 12-летней девочки со множественными колото-резаными ранениями и черепно-мозговой травмой.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после убийства четырёхмесячной девочки в Тюмени.