СК возбудил дело после жестокого убийства 12-летней девочки в Ростовской области
- РИА Новости
«Председатель СК России поставил на контроль расследование убийства девочки в Ростовской области», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК представить доклад о проводимых следственных действиях.
По данным ведомства, 25 октября на территории хутора Тереховского Усть-Донецкого района Ростовской области было обнаружено тело 12-летней девочки со множественными колото-резаными ранениями и черепно-мозговой травмой.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после убийства четырёхмесячной девочки в Тюмени.