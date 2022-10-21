В Тюмени завели дело после убийства четырёхмесячной девочки

Следователи завели уголовное дело после убийства четырёхмесячной девочки в Тюмени.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребёнка и покушения на убийство матери младенца, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего лица), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст.105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц)», — говорится в заявлении ведомства.

По версии следствия, в ночь на 21 октября сожитель женщины, который также является отцом ребёнка, будучи в нетрезвом состоянии, во время бытовой ссоры избил свою супругу, а потом нанёс повреждения четырёхмесячной дочери.

Пострадавшие были госпитализированы, младенец от полученных повреждений скончался. Женщина получает медицинскую помощь.

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