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Юрист Соловьёв рассказал о порядке получения земли в безвозмездное пользование

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Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал, в каких случаях Земельный кодекс предусматривает безвозмездную передачу земли гражданам.
Юрист Соловьёв рассказал о порядке получения земли в безвозмездное пользование
  • Gettyimages.ru

Так, гражданину земельный участок может быть передан по истечении пяти лет со дня предоставления ему участка в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства при условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешённым использованием, объяснил юрист в интервью «Российской газете».

По истечении пяти лет участок могут передать безвозмездно в собственность определённым востребованным в конкретном регионе специалистам, например врачам или учителям.

На бесплатную землю могут рассчитывать россияне, имеющие трёх и более детей и состоящие на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Безвозмездно получить землю под строительство дома и ведение сельского хозяйства можно также по региональной программе развития территорий, отметил Соловьёв.

Ранее, по сообщениям kp.ru, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что москвичи выкупили у города 93 участка земли со скидкой 60% в 2022 году, что позволило сэкономить 244,7 млн рублей.

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