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В правительстве обсудили вопросы развития Северного морского пути

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В правительстве России обсудили вопросы развития Северного морского пути.
В правительстве обсудили вопросы развития Северного морского пути
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1».

Грузооборот российских компаний по Севморпути в 2022 году может составить 33,8 млн т вместо запланированных 31—32 млн.

«В новых условиях беспрецедентного давления на экономику России со стороны стран Запада значение Северного морского пути... многократно возрастает. В условиях лимитированных возможностей БАМа и Транссиба роль СМП как самого короткого пути в Азию для российской экономики заметно увеличивается», — заявил зампред правительства Александр Новак.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года.

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