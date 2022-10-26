В правительстве обсудили вопросы развития Северного морского пути

В правительстве России обсудили вопросы развития Северного морского пути.

Об этом сообщает «Ямал 1».

Грузооборот российских компаний по Севморпути в 2022 году может составить 33,8 млн т вместо запланированных 31—32 млн.

«В новых условиях беспрецедентного давления на экономику России со стороны стран Запада значение Северного морского пути... многократно возрастает. В условиях лимитированных возможностей БАМа и Транссиба роль СМП как самого короткого пути в Азию для российской экономики заметно увеличивается», — заявил зампред правительства Александр Новак.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года.