В правительстве обсудили вопросы развития Северного морского пути
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал 1».
Грузооборот российских компаний по Севморпути в 2022 году может составить 33,8 млн т вместо запланированных 31—32 млн.
«В новых условиях беспрецедентного давления на экономику России со стороны стран Запада значение Северного морского пути... многократно возрастает. В условиях лимитированных возможностей БАМа и Транссиба роль СМП как самого короткого пути в Азию для российской экономики заметно увеличивается», — заявил зампред правительства Александр Новак.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года.