В Краснодарском крае зафиксировали 126 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае зафиксировали126 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 339 374 жителя, выздоровели — 327 188.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 5971.

Также стало известно, что в Астраханской области выявили шесть случаев коронавируса за минувшие 24 часа. Госпитализированы десять заболевших, передаёт mk.ru со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 131 914.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.