В Краснодарском крае зафиксировали 126 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 339 374 жителя, выздоровели — 327 188.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 5971.
Также стало известно, что в Астраханской области выявили шесть случаев коронавируса за минувшие 24 часа. Госпитализированы десять заболевших, передаёт mk.ru со ссылкой на федеральный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 131 914.
Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.