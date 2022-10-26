В Севастополе зарегистрировали 13 случаев COVID-19 за сутки

В Севастополе зарегистрировали 13 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на Департамент здравоохранения.

«За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 9 человек. Выписаны 11 пациентов. На данный момент в больницах находится 74 пациента, из них 68 — с подтверждённым COVID-19», — заявили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, общее число заболевших в городе достигло 95 698. Вылечились 92 855 жителей.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 471 случай коронавируса за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 103 человека, вылечились 943.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.