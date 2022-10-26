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Недельная инфляция в России ускорилась до 0,08%

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По данным Росстата, недельная инфляция в России ускорилась до 0,08% по сравнению с показателем в 0,02% на прошлой неделе — потребительские цены выросли на 10,64%.
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,08%
  • РИА Новости

«За период с 18 по 24 октября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,08%, с начала октября — 100,16%, с начала года — 110,64%», — говорится на официальном сайте.

В Росстате также отметили прирост цен на плодоовощную продукцию — за неделю цены выросли на 1,5%.

Упали в цене больше всего гречка и сахар — на 0,87% и 0,6% соответственно.

Росстат в период с 11 по 17 октября зарегистрировал инфляцию на уровне 0,02%.

Президент России Владимир Путин допустил, что по итогам года инфляция в России может составить около 12%.

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