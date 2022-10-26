Проект указа: граждане Украины могут продолжить въезжать в Россию без виз с 1 января

Граждане Украины могут продолжить въезжать на территорию России с 1 января 2023 года без виз. Об этом говорится в проекте указа президента России.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для россиян с 1 июля.

«Принятие российской стороной зеркальных мер путём введения визового режима не окажет влияния на официальный Киев, который нацелен на прекращение контактов между гражданами двух стран. Такие наши действия затронут рядовых украинцев, прежде всего беженцев, следующих в Россию в гуманитарных целях или спасающихся от преследования властей Украины, а также нанесут ущерб поддержанию родственных связей между гражданами России и Украины. В этой связи предлагается сохранить для граждан Украины безвизовый порядок въезда», — цитирует РИА Новости пояснительную записку к проекту указа.

В сентябре замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, несмотря на введение Киевом визового режима.