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Психолог Веракса дал советы по оценке уровня самодисциплины

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Завкафедрой психологии образования и педагогики МГУ имени Ломоносова, академик РАО Александр Веракса дал советы по оценке уровня самодисциплины.
Психолог Веракса дал советы по оценке уровня самодисциплины
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В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что для этого есть специальные тесты.

«Они не содержат вопросов, это некоторые ситуации, в которых человек должен продемонстрировать наличие того или иного компонента саморегуляции. Это либо память — вербальная, невербальная, кратковременная, долгосрочная, — либо умение быстро переключиться, либо способность сдерживать свои импульсы, эмоции», — уточнил эксперт.

Как отметил Веракса, саморегуляция — это способность правильно применить ресурсы, вовремя собраться, оперативно отреагировать на изменения.

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.

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