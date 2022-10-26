Психолог Веракса дал советы по оценке уровня самодисциплины

Завкафедрой психологии образования и педагогики МГУ имени Ломоносова, академик РАО Александр Веракса дал советы по оценке уровня самодисциплины.

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что для этого есть специальные тесты.

«Они не содержат вопросов, это некоторые ситуации, в которых человек должен продемонстрировать наличие того или иного компонента саморегуляции. Это либо память — вербальная, невербальная, кратковременная, долгосрочная, — либо умение быстро переключиться, либо способность сдерживать свои импульсы, эмоции», — уточнил эксперт.

Как отметил Веракса, саморегуляция — это способность правильно применить ресурсы, вовремя собраться, оперативно отреагировать на изменения.

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