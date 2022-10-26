В Херсоне сообщили о подрыве инженерами неразорвавшихся снарядов
- РИА Новости
«Причиной мощного взрыва, который был слышен в Херсоне, стал подрыв инженерами неразорвавшихся снарядов», — передаёт РИА Новости слова представителя экстренных служб Херсонской области.
Жители Херсона сообщили, что в некоторых районах города вылетели стёкла в зданиях, передаёт агентство.
23 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в Херсоне на улице сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего погиб один человек, ещё три человека получили ранения.