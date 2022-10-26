ФАС назвала необходимой маркировку рекламы постов в Telegram-каналах

Федеральная антимонопольная служба России назвала необходимой маркировку рекламы постов в Telegram, если он используется для донесения информации широкому кругу пользователей.

Об этом говорится в сообщении службы.

В ФАС объяснили, что Telegram не требует маркировки в том случае, когда он используется в качестве «мессенджера» для обмена сообщениями между конкретными пользователями.

«В случае если Telegram используется для донесения информации широкому кругу пользователей посредством предлагаемых сервисных возможностей (через Telegram-каналы), то такая реклама подпадает под действие «Закона о рекламе» и требует маркировки», — объяснили в ведомстве.

В июне основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск премиум-подписки в мессенджере.

Он заявил, что Telegram должен финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями.