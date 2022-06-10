Дуров анонсировал запуск платной подписки в Telegram в июне 2022 года

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Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск премиум-подписки в мессенджере в июне 2022 года.
Дуров анонсировал запуск платной подписки в Telegram в июне 2022 года
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Trutschel

«Мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным поклонникам получать больше, сохраняя при этом наши существующие функции бесплатными, — это сделать эти повышенные лимиты платными», — написал он.

Дуров напомнил, что при этом все существующие функции останутся бесплатными.

В свою очередь, у пользователей Telegram Premium появятся дополнительные возможности. 

Основатель мессенджера подчеркнул, что Telegram должен финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями.

«Таким образом, наши пользователи всегда будут оставаться нашим главным приоритетом», — заключил Дуров.

В Москве ранее прошла церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента, учреждённой Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Лауреатов назвали в 19 основных категориях и восьми спецноминациях.

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