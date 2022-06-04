В Москве вручили Национальную премию интернет-контента

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В Москве прошла церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента, учреждённой Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В Москве вручили Национальную премию интернет-контента
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сайт ИРИ.

Лауреатов назвали в 19 основных категориях и восьми спецноминациях.

Всего на конкурсе было представлено 383 проекта, которые затрагивали темы культуры, волонтёрства, истории, благотворительности или патриотизма. Из них были выбраны 57 финалистов.

В частности, жюри определило лучший веб-сериал, подкаст, видеоконтент до трёх минут, блог, журналистский проект, а также лучший художественный, документальный и короткометражный фильмы.

«Считалось, что интернет — такая особая среда, в которой невозможно стать успешным и популярным, если не гнаться за модой, если не ловить хайп, если не искать каких-то уникальных спецэффектов. Но, как только наступило время вызовов, выяснилось, что это не главное», — отметил член наблюдательного совета премии, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По его словам, главное, что нужно людям, — это правда, для чего требуются и высочайший профессионализм, и честность, и искренность.

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