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В Госдуме поддержали освобождение от мобилизации мужчин, чьи жёны беременны третьим ребёнком

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT решение освободить от частичной мобилизации мужчин, чьи жёны беременны третьим ребёнком, а также отцов, воспитывающих детей-инвалидов.
В Госдуме поддержали освобождение от мобилизации мужчин, чьи жёны беременны третьим ребёнком
  • РИА Новости

Депутат назвала данное решение «абсолютно верным».

«Мы уже говорили о том, что многодетные отцы не должны быть призваны для выполнения задач специальной военной операции. Конечно, когда есть двое детей и срок беременности супруги составляет более 22 недель, мы можем считать, что в семье уже трое детей», — объяснила Бессараб.

Кроме того, решение было принято с целью защиты детей с особенностями развития, заключила собеседница RT. 

Ранее председатель комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в России освободили от частичной мобилизации мужчин, чьи жёны беременны третьим ребёнком.

По её словам, также освобождены от мобилизации отцы, воспитывающие детей-инвалидов.

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