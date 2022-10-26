Останина: в России освободили от мобилизации мужчин, чьи жёны беременны третьим ребёнком

Председатель комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в России освободили от частичной мобилизации мужчин, чьи жёны беременны третьим ребёнком. По её словам, также освобождены от мобилизации отцы, воспитывающие детей-инвалидов.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

По её словам, об этом ей стало известно в ходе разговора с замминистра обороны Николаем Панковым.

«Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, приняты!» — заявила Останина.

Парламентарий добавила, что также в директиву Генштаба внесена поправка об освобождении от частичной мобилизации отцов детей-инвалидов, независимо от числа детей в их семьях.

Ранее депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили освободить от мобилизации мужчин, у которых есть двое детей, а жена в настоящее время беременна. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.