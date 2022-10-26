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Бочкарёв: в пяти крупнейших больницах Москвы установят системы умной эксплуатации

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В пяти крупных медицинских комплексах Москвы внедрят систему умной эксплуатации, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в пяти крупнейших больницах Москвы установят системы умной эксплуатации
  • РИА Новости

«Информационное решение, позволяющее оптимизировать затраты на техническое обеспечение помещений, планирование ресурсов и материалов, а также повышающее качество эксплуатации объекта, планируется установить в пяти крупнейших строящихся медицинских центрах города», — сообщил Бочкарёв.

Это НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, МКНЦ им. А.С. Логинова, ГКБ им. С. П. Боткина, больница №15 им. О.М. Филатова и Инфекционная клиническая больница №1.

Как отметил Бочкарёв, уже сейчас такая система успешно используется в ряде объектов, например в комплексе зданий Международного медицинского кластера и Международном центре самбо и центре бокса в Лужниках.

Со своей стороны, Игорь Афанасьев, основатель и генеральный директор компании Gaskar Group (входит в контур Amethyst Group), рассказал, что в результате внедрения системы появится возможность оптимизировать затраты на закупки и осуществлять контроль исполнения бюджета.

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