Бочкарёв: в пяти крупнейших больницах Москвы установят системы умной эксплуатации

В пяти крупных медицинских комплексах Москвы внедрят систему умной эксплуатации, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Информационное решение, позволяющее оптимизировать затраты на техническое обеспечение помещений, планирование ресурсов и материалов, а также повышающее качество эксплуатации объекта, планируется установить в пяти крупнейших строящихся медицинских центрах города», — сообщил Бочкарёв.

Это НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, МКНЦ им. А.С. Логинова, ГКБ им. С. П. Боткина, больница №15 им. О.М. Филатова и Инфекционная клиническая больница №1.

Как отметил Бочкарёв, уже сейчас такая система успешно используется в ряде объектов, например в комплексе зданий Международного медицинского кластера и Международном центре самбо и центре бокса в Лужниках.

Со своей стороны, Игорь Афанасьев, основатель и генеральный директор компании Gaskar Group (входит в контур Amethyst Group), рассказал, что в результате внедрения системы появится возможность оптимизировать затраты на закупки и осуществлять контроль исполнения бюджета.