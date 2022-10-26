Исследование: 42% работающих россиян пишут в интернете отзывы о работодателях

В ходе исследования, проведённого платформой «Авито Работа», выяснилось, что 42% сотрудников в России пишут онлайн-отзывы о своих работодателях.

Как пишет РИАМО, 48% соискателей ориентируются на отзывы при выборе работодателя, 7% не читают их.

Результаты исследования также показали, что отзывы о работодателях чаще пишут работники сфер сельского хозяйства (68%), охраны и безопасности (56%), а также специалисты банковской отрасли (52%).

Ранее НСН сообщала, что в Москве около 3 тыс. человек с инвалидностью нашли с 2021 года работу с помощью сервисов, направленных на таргетированное трудоустройство, и при поддержке специалистов службы занятости населения.