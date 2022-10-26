Russpass расширит базу региональных гостиниц к 2023 году
- РИА Новости
Это нужно, чтобы поддержать предпринимателей и расширить базу гостиниц к следующему году, уточняет kp.ru.
«Интеграция Russpass с этой системой стала ещё одной мерой поддержки бизнеса. Решение поможет представителям индустрии гостеприимства Москвы и других регионов России подключить новый канал продаж, минимизировать затраты и найти новых клиентов. А для туристов откроется ещё больше вариантов размещения по всей стране», — прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Отельеры, которые работают с Russpass, смогут пользоваться новой системой контроля загрузки гостиницы по льготной цене в 1 рубль в месяц в течение года, сообщает «Москва 24».
В августе Russpass запустил новое тревел-шоу о путешествиях по Центральной России. Его ведущей стала актриса Евгения Розанова.