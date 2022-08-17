Турсервис Russpass запустил новое тревел-шоу с актрисой Розановой

Туристический сервис Russpass запустил новое тревел-шоу о путешествиях по Центральной России. Его ведущей стала актриса Евгения Розанова.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму Москвы, ведущей нового проекта «Russpass. Путешествия — Центральная Россия» стала актриса театра и кино Евгения Розанова.

Всего планируется снять 12 выпусков, в которых экскурсоводы поделятся малоизвестными фактами и расскажут о самых красивых местах.

Съёмки будут проходить в том числе в Калуге, Суздале, Владимире, Туле, Твери и других городах. Одна серия будет посвящена Петербургу и Ленинградской области.

Премьерный выпуск, в котором Розанова отправится на автомобиле из Москвы в Ярославль через Сергиев Посад и Переславль-Залесский, появится в сети 18 августа.

Ранее коммерческий директор системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.