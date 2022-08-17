Турсервис Russpass запустил новое тревел-шоу с актрисой Розановой
- РИА Новости
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму Москвы, ведущей нового проекта «Russpass. Путешествия — Центральная Россия» стала актриса театра и кино Евгения Розанова.
Всего планируется снять 12 выпусков, в которых экскурсоводы поделятся малоизвестными фактами и расскажут о самых красивых местах.
Съёмки будут проходить в том числе в Калуге, Суздале, Владимире, Туле, Твери и других городах. Одна серия будет посвящена Петербургу и Ленинградской области.
Премьерный выпуск, в котором Розанова отправится на автомобиле из Москвы в Ярославль через Сергиев Посад и Переславль-Залесский, появится в сети 18 августа.
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