Исследование показало, что в сентябре россияне чаще всего покупали ягодный сбор с облепихой
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В III квартале 2022 года продажи согревающих травяных сборов, чаёв и бальзамов выросли в полтора раза (57%), пишут «Известия».
Так, в сентябре одной из самых частых покупок стал ягодный сбор с облепихой: его заказывали в три раза чаще, чем в прошлом году.
Также россияне в два раза чаще стали заказывать сиропы и бальзамы, которые можно добавить в горячий напиток, — рост спроса составил 102%. Особой популярностью пользуются витаминные и иммуномодулирующие сиропы — их доля в сентябре составила 66 и 47% соответственно.
Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.