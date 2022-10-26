Исследование показало, что в сентябре россияне чаще всего покупали ягодный сбор с облепихой

Сервис доставки лекарств «Сбер ЕАПТЕКА» выяснил, какие чаи и травяные сборы россияне предпочитают в холодное время года.

В III квартале 2022 года продажи согревающих травяных сборов, чаёв и бальзамов выросли в полтора раза (57%), пишут «Известия».

Так, в сентябре одной из самых частых покупок стал ягодный сбор с облепихой: его заказывали в три раза чаще, чем в прошлом году.

Также россияне в два раза чаще стали заказывать сиропы и бальзамы, которые можно добавить в горячий напиток, — рост спроса составил 102%. Особой популярностью пользуются витаминные и иммуномодулирующие сиропы — их доля в сентябре составила 66 и 47% соответственно.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.