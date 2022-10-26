Эксперт Азатьян назвал ультразвуковую щётку подходящей пациентам с брекетами

Эксперт в сфере стоматологии Михаил Азатьян рассказал, в чём особенность ультразвуковых зубных щёток и кому они подходят.

Чистка зубов при помощи ультразвуковой щётки происходит за счёт волны, которая проходит через пьезокерамику, встроенную в корпус щётки или насадку. Таким образом происходит своего рода терапевтическая вибрация, объяснил специалист в беседе с «Известиями».

К числу плюсов ультразвуковой щётки он отнёс обезболивающий эффект, предотвращение воспаления дёсен, разрушение бактерий и зубного налёта, антибактериальное действие.

Азатьян отметил, что такая щётка подойдёт пациентам с брекетами, зубными протезами и диагнозом «пародонтоз».

Ранеес стоматолог-пародонтолог, руководитель стоматологической клиники Егана Маруфиди в беседе с «Радио 1» посоветовала родителям следить за гигиеной молочных зубов детей.