Эксперт Азатьян назвал ультразвуковую щётку подходящей пациентам с брекетами
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Чистка зубов при помощи ультразвуковой щётки происходит за счёт волны, которая проходит через пьезокерамику, встроенную в корпус щётки или насадку. Таким образом происходит своего рода терапевтическая вибрация, объяснил специалист в беседе с «Известиями».
К числу плюсов ультразвуковой щётки он отнёс обезболивающий эффект, предотвращение воспаления дёсен, разрушение бактерий и зубного налёта, антибактериальное действие.
Азатьян отметил, что такая щётка подойдёт пациентам с брекетами, зубными протезами и диагнозом «пародонтоз».
Ранеес стоматолог-пародонтолог, руководитель стоматологической клиники Егана Маруфиди в беседе с «Радио 1» посоветовала родителям следить за гигиеной молочных зубов детей.