Минпромторг поможет подобрать технологического партнёра новому владельцу активов Mercedes

Минпромторг России сообщил, что поможет подобрать технологического партнёра компании «Автодом» — новому владельцу российских активов Mercedes.

В своём Telegram-канале ведомство сообщило, что «Автодом» сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнёров для совместного производства.

«После завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz — компания «Автодом» — сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке», — цитирует агентство замглавы Минпромторга Альберта Каримова.

Компания Mercedes-Benz объявила о намерении уйти с российского рынка и продать доли в своих российских дочерних компаниях, в том числе завод в Московской области, дилеру «Автодом».