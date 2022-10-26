Минпромторг поможет подобрать технологического партнёра новому владельцу активов Mercedes
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В своём Telegram-канале ведомство сообщило, что «Автодом» сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнёров для совместного производства.
«После завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz — компания «Автодом» — сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке», — цитирует агентство замглавы Минпромторга Альберта Каримова.
Компания Mercedes-Benz объявила о намерении уйти с российского рынка и продать доли в своих российских дочерних компаниях, в том числе завод в Московской области, дилеру «Автодом».