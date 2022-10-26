Узнать больше

Фитнес-блогер Лёгенькая развеяла мифы о последствиях силовых тренировок

Короткая ссылка
Фитнес-блогер Мария Лёгенькая опровергла популярные заблуждения о последствиях силовых спортивных тренировок.
Фитнес-блогер Лёгенькая развеяла мифы о последствиях силовых тренировок
  • Gettyimages.ru

Большие веса не сделают человека качком, рассказала она в разговоре с Life.ru. Зато, по её словам, они помогут сохранить массу и функциональность костей скелета, что является прямой профилактикой остеопороза.

Ещё один миф, напомнила эксперт, гласит, что силовые тренировки якобы противопоказаны людям в возрасте, хотя на самом деле они являются эффективным средством профилактики саркопении — возрастного дегенеративного изменения мышечной и костной тканей.

Ранее фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский в беседе с «Радио 1» дал советы по сохранению здоровья при сидячей работе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить