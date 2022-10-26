Фитнес-блогер Лёгенькая развеяла мифы о последствиях силовых тренировок

Фитнес-блогер Мария Лёгенькая опровергла популярные заблуждения о последствиях силовых спортивных тренировок.

Большие веса не сделают человека качком, рассказала она в разговоре с Life.ru. Зато, по её словам, они помогут сохранить массу и функциональность костей скелета, что является прямой профилактикой остеопороза.

Ещё один миф, напомнила эксперт, гласит, что силовые тренировки якобы противопоказаны людям в возрасте, хотя на самом деле они являются эффективным средством профилактики саркопении — возрастного дегенеративного изменения мышечной и костной тканей.

Ранее фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский в беседе с «Радио 1» дал советы по сохранению здоровья при сидячей работе.