Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла способность существовать как государство.

«О ситуации на Украине. Полная потеря самостоятельности.

Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном», — написал он в Telegram.

По его словам, также произошёл крах экономики.

«Более 100 млрд долларов долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днём увеличиваются. Украина потеряла способность существовать как государство», — отметил Володин.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что будущие действия российской стороны должны быть нацелены на полноценный демонтаж политического режима Украины, потому что в нынешней конфигурации он будет представлять постоянную угрозу России.