Володин заявил о потере Украиной способности существовать как государство
- РИА Новости
«О ситуации на Украине. Полная потеря самостоятельности.
Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном», — написал он в Telegram.
По его словам, также произошёл крах экономики.
«Более 100 млрд долларов долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днём увеличиваются. Украина потеряла способность существовать как государство», — отметил Володин.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что будущие действия российской стороны должны быть нацелены на полноценный демонтаж политического режима Украины, потому что в нынешней конфигурации он будет представлять постоянную угрозу России.