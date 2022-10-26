Территориальные органы Росреестра заработают в новых регионах России с января
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Также с января в указанных регионах будут образованы филиалы публично-правовой компании «Роскадастр».
«С января 2023 года они начнут осуществлять полномочия по регистрации прав, кадастровому учёту и выдаче сведений ЕГРН, кадастровые работы», — отметили в пресс-службе.
Ранее в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях создали отделения Союза журналистов России.