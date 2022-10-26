Территориальные органы Росреестра заработают в новых регионах России с января

Территориальные органы Росреестра заработают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с января 2023 года.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также с января в указанных регионах будут образованы филиалы публично-правовой компании «Роскадастр».

«С января 2023 года они начнут осуществлять полномочия по регистрации прав, кадастровому учёту и выдаче сведений ЕГРН, кадастровые работы», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях создали отделения Союза журналистов России.