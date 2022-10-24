В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях создали отделения Союза журналистов России

В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях создали отделения Союза журналистов России.

Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на члена Общественной палаты Александра Малькевича.

Он рассказал, что зарегистрированы и утверждены четыре региональных отделения Союза журналистов России.

Малькевич уточнил, что он возглавил отделение СЖР в Херсонской области.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353 млн рублей на проведение углублённого профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.