Подмосковье посетили 18,9 млн туристов с начала года

Московскую область посетили 18,9 млн туристов в январе — сентябре 2022 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Анализ турпотока посредством платформы big data провели специалисты Tele2.

По оценке экспертов, турпоток вырос почти в 1,5 раза, если сравнивать его с 2020 и 2021 годами.

Чаще всего в регион приезжали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Калужской и Тверской областей.

Что касается жителей Подмосковья, то внутри региона больше остальных путешествуют, например, жители Балашихи, Люберец, Раменского и Одинцова, передаёт РИАМО.

Ранее сообщалось, что Ставропольский край посетили почти 1,2 млн туристов за январь — сентябрь 2022 года.