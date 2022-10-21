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Ставропольский край посетили более миллиона туристов с начала года

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Ставропольский край посетили почти 1,2 млн туристов за январь — сентябрь 2022 года.
Ставропольский край посетили более миллиона туристов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Своё ТВ» со ссылкой на управление по информационной политике правительства региона.

«По сравнению с аналогичным периодом 2021 года численность туристов в крае увеличилась на 20,7% и превысила допандемийные показатели 2019 года на 1,1%», — отмечается в сообщении.

Большая часть туристов (998,5 тыс.) приезжали в Кавказские Минеральные Воды.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года.

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