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Автоэксперт Моржаретто рассказал, как подготовить машину к зимнему сезону

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Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, как подготовить машину к зимнему сезону.
Автоэксперт Моржаретто рассказал, как подготовить машину к зимнему сезону
  • Gettyimages.ru
  • © Suda Yuichi / EyeEm

«Начну с зимних шин. Время ставить их уже подходит. Когда среднесуточная температура меньше +5 °С, значит — пора. А меньше +5 °С — это когда, например, днём +7...+8 °С, а ночью -2 °С», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил эксперт, также необходимо заменить жидкость в бачке омывателя на незамерзающую.

Также рекомендуется положить в автомобиль щётку и скребок, чтобы счищать наледь со стёкол. Резиновые прокладки на дверях лучше обработать силиконовой смазкой.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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