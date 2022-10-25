Автоэксперт Моржаретто рассказал, как подготовить машину к зимнему сезону

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, как подготовить машину к зимнему сезону.

«Начну с зимних шин. Время ставить их уже подходит. Когда среднесуточная температура меньше +5 °С, значит — пора. А меньше +5 °С — это когда, например, днём +7...+8 °С, а ночью -2 °С», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил эксперт, также необходимо заменить жидкость в бачке омывателя на незамерзающую.

Также рекомендуется положить в автомобиль щётку и скребок, чтобы счищать наледь со стёкол. Резиновые прокладки на дверях лучше обработать силиконовой смазкой.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.