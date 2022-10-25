Сомнолог Кудинов посоветовал спать не больше часа в дневное время

Сомнолог Павел Кудинов посоветовал спать не больше часа в дневное время.

В беседе с Общественной службой новостей он выразил мнение, что в целом взрослым достаточно и 20 — 30 минут, чтобы лучше себя чувствовать, но касается это тех, кто следует классическому графику и отводит на ночной сон время с 23:00 до 7:00.

«А что до остальных, то могут быть жалобы от пожилых людей, которые после ночного отдыха решили отдохнуть и днём. Вечером им может стать сложнее уснуть. А если кто-то работает ночью, а спит днём, то тут вреда никакого», — отметил Кудинов.

По его мнению, дневной сон может быть вреден, если человек ложится спать в разное время.

«Такие прыжки, конечно, неблагоприятны. Значит, со временем у него могут появиться серьёзные проблемы со сном. Его организм не будет знать, когда ему нужно ложиться спать», — пояснил эксперт.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.