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В Омской области более 3000 человек поставили назальную прививку от COVID-19

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В Омской области более 3000 человек поставили назальную прививку от коронавируса.
В Омской области более 3000 человек поставили назальную прививку от COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«При назальном способе введения очень быстро формируется иммунитет слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Получив вакцину назально, человек просто не сможет быть бессимптомным носителем коронавируса. Слизистая защищена, не воспринимает COVID-19 и его не передаёт», — заявила замминистра здравоохранения региона Элеонора Кролевец.

Тем временем за последние сутки в России выявили 6578 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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