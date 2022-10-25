В Омской области более 3000 человек поставили назальную прививку от COVID-19

В Омской области более 3000 человек поставили назальную прививку от коронавируса.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«При назальном способе введения очень быстро формируется иммунитет слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Получив вакцину назально, человек просто не сможет быть бессимптомным носителем коронавируса. Слизистая защищена, не воспринимает COVID-19 и его не передаёт», — заявила замминистра здравоохранения региона Элеонора Кролевец.

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