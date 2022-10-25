В Самарской области зарегистрировали 306 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Госпитализированы 35 жителей, проведено 6069 лабораторных исследований на COVID-19.
Тем временем в Удмуртии курс ревакцинации от коронавируса назальным способом начали 300 жителей, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
На прошлой неделе в республику поступило 40 тыс. насадок-распылителей для интраназального введения вакцины «Спутник V».
Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.