В Тверской области выявили 30 случаев коронавируса за сутки

В Тверской области выявили 30 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 7 жителей, выписаны 35.

С начала пандемии в регионе заболели 178 332 человека, выздоровели 174 286.

Тем временем ситуацию с заболеваемостью обсудили на штабе по развитию Ульяновской области, передаёт mosaica.ru. Как отметила начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора Лилия Федоскова, COVID-19 идёт на спад.

В частности, за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом снизилась по сравнению с предыдущей неделей. С начала октября зарегистрировали 2088 случаев COVID-19.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.