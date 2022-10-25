В Татарстане зафиксировали 145 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировали 145 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 186 619 человек. Выздоровели 182 811 жителей, в том числе 324 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Оренбургской области выявили 34 случая коронавируса за сутки, госпитализированы семь жителей, передаёт RIA56. Вылечились 68 человек.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.