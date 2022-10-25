В Ульяновской области подтвердили 31 случай COVID-19 за сутки

В Ульяновской области подтвердили 31 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 224 781. Вылечились 219 204 человека.

Также стало известно, что в Тверской области на минувшей неделе выявили 7,7 тыс. случаев ОРВИ, что ниже недельного эпидемического порога на 31,8%, передаёт tverigrad.ru.

«В области продолжается прививочная кампания против гриппа. На 21 октября всего привито более 324 тыс. человек, в том числе более 108 тыс. детского населения. Вакцинация проводится преимущественно за счёт средств федерального бюджета», — заявили в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.