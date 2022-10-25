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В Севастополе зафиксировали 18 случаев COVID-19 за сутки

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В Севастополе зафиксировали 18 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Севастополе зафиксировали 18 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Liew

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на городской Департамент здравоохранения.

Госпитализированы пять жителей, выписаны девять. В настоящее время в больницах лечатся 74 пациента, в том числе 70 с подтверждённым коронавирусом.

С начала пандемии в городе заболели 95 685 человек, выздоровели 92 833.

Также стало известно, что карантин по COVID-19 и ОРВИ введён в 2,6% детсадов и школ Нижегородской области, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По информации на 25 октября, в регионе отмечено снижение заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

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