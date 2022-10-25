Узнать больше

Депутат Госдумы Кирьянов рассказал о пользе маркировки продукции

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов рассказал о пользе маркировки продукции.
Депутат Госдумы Кирьянов рассказал о пользе маркировки продукции
  • Gettyimages.ru
  • © Joos Mind

«В 2015 году была создана группа для борьбы с нелегальным производством алкогольсодержащей продукции. Одна из целей была выявлять и закрывать нелегальные заводы. На моменте организации такой работы никто не мог предположить, сколько будет таких заводов. На сегодняшний день их закрыто 850—860», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Кирьянов, маркировка способствует и пополнению бюджета.

«Благодаря маркировке начисление акцизов с табачной продукции выросло в 2021 году на 121,5 млрд рублей», — пояснил он.

По его словам, в первые шесть месяцев 2022 года обувной рынок «обелился» на 19%, за прошлый год — на 35%.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров прокомментировал планы по маркировке экопродукции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить