Депутат Госдумы Кирьянов рассказал о пользе маркировки продукции

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов рассказал о пользе маркировки продукции.

«В 2015 году была создана группа для борьбы с нелегальным производством алкогольсодержащей продукции. Одна из целей была выявлять и закрывать нелегальные заводы. На моменте организации такой работы никто не мог предположить, сколько будет таких заводов. На сегодняшний день их закрыто 850—860», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Кирьянов, маркировка способствует и пополнению бюджета.

«Благодаря маркировке начисление акцизов с табачной продукции выросло в 2021 году на 121,5 млрд рублей», — пояснил он.

По его словам, в первые шесть месяцев 2022 года обувной рынок «обелился» на 19%, за прошлый год — на 35%.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров прокомментировал планы по маркировке экопродукции.