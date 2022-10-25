Узнать больше

Нобелевский фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии на вручение премий

Короткая ссылка
Нобелевский фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии в Швеции на церемонию вручения Нобелевских премий 2022 года, которая состоится в Стокгольме.
Нобелевский фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии на вручение премий
  • AP
  • © Angela Weiss

Заявление опубликовано на сайте фонда.

Отмечается, что такое решение принято в связи со спецоперацией России на Украине.

Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии мира в 2022 году стали глава не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, признанная иноагентом российская общественная организация «Мемориал»* и украинский «Центр гражданских свобод».

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить