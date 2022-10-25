Нобелевский фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии на вручение премий
- AP
- © Angela Weiss
Заявление опубликовано на сайте фонда.
Отмечается, что такое решение принято в связи со спецоперацией России на Украине.
Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии мира в 2022 году стали глава не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, признанная иноагентом российская общественная организация «Мемориал»* и украинский «Центр гражданских свобод».
* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.