Нобелевский фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии на вручение премий

Нобелевский фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии в Швеции на церемонию вручения Нобелевских премий 2022 года, которая состоится в Стокгольме.

Заявление опубликовано на сайте фонда.

Отмечается, что такое решение принято в связи со спецоперацией России на Украине.

Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии мира в 2022 году стали глава не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, признанная иноагентом российская общественная организация «Мемориал»* и украинский «Центр гражданских свобод».

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.