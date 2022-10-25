Путин: снаряжение для военных должно быть современным, удобным и эффективным

Российский президент Владимир Путин заявил, что снаряжение для военных должно быть современным, удобным и эффективным.

Об этом он сказал в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей ВС России.

«Снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», — указал он.

Путин отметил, что по каждому направлению должен быть определён чёткий конкретный план работы.

Также президент заявил, что нельзя исходить только из ранее установленных нормативов в работе в сфере безопасности.