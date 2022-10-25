Путин: нельзя исходить только из нормативов в работе в сфере безопасности
- РИА Новости
«В работе, конечно же, нельзя просто исходить из каких-то установленных ранее нормативов», — отметил российский лидер.
По его словам, эти нормативы создавались «в неизвестно какие времена и совершенно в других условиях».
Глава государства отметил необходимость ориентироваться на реальную ситуацию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работа, направленная на реагирование на угрозы безопасности, в большинстве регионов идёт планово.