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Путин: нельзя исходить только из нормативов в работе в сфере безопасности

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Российский президент Владимир Путин в ходе заседания координационного совета по поддержке ВС России заявил, что нельзя исходить только из ранее установленных нормативов в работе в сфере безопасности.
Путин: нельзя исходить только из нормативов в работе в сфере безопасности
  • РИА Новости

«В работе, конечно же, нельзя просто исходить из каких-то установленных ранее нормативов», — отметил российский лидер.

По его словам, эти нормативы создавались «в неизвестно какие времена и совершенно в других условиях».

Глава государства отметил необходимость ориентироваться на реальную ситуацию. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работа, направленная на реагирование на угрозы безопасности, в большинстве регионов идёт планово.

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