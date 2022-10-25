Мишустин: все средства на выплаты участникам спецоперации доведены до Минобороны России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все средства на выплаты участникам спецоперации доведены до Минобороны России.

«Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тыс., также предусмотрены повышенные оклады в соответствии со званием. Все средства своевременно доведены до Минобороны России», — сказал он в ходе заседания координационного совета по поддержке ВС России.

По его словам, ведётся мониторинг процесса выплат.

Ранее Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову лично проследить за организацией денежных выплат мобилизованным в размере не менее 195 тыс. рублей ежемесячно, о которых ранее сказал российский лидер Владимир Путин.